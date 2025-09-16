Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι έρχεται για επιχειρήσεις και επαγγελματίε

Ψηφιακά θα πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, καθώς μπαίνει σε ρότα η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά, πλέον, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και θα τα αποστέλλουν μέσω χρήσης των ειδικών εφαρμογών και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο μέσω των πλατφορμών, που έχουν αναπτύξει οι 27 πιστοποιημένοι πάροχοι.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει μια βασική εφαρμογή, όμως, σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. όπως για συναλλαγές με το δημόσιο ήδη, απαιτείται η χρήση εφαρμογής των παρόχων, κάτι που βέβαια σημαίνει συνδρομή και σχετικά έξοδα. Συγκεκριμένα, εδώ και λίγες μέρες και συγκεκριμένα από την 1η Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G (Business to Government) για δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δηλαδή, πρέπει μέσω των εν λόγω εφαρμογών να εκδίδεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αρχειοθετείται αυτόματα για τον εκδότη, αποστέλλεται και στον παραλήπτη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα διαθέτει πλήρη εικόνα για τον όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

