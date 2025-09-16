Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
16
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι έρχεται για επιχειρήσεις και επαγγελματίε

Share

Ψηφιακά θα πρέπει να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, καθώς μπαίνει σε ρότα η διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά, πλέον, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και θα τα αποστέλλουν μέσω χρήσης των ειδικών εφαρμογών και σε ειδικές περιπτώσεις, μόνο μέσω των πλατφορμών, που έχουν αναπτύξει οι 27 πιστοποιημένοι πάροχοι.

Δηλαδή, πρέπει μέσω των εν λόγω εφαρμογών να εκδίδεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αρχειοθετείται αυτόματα για τον εκδότη, αποστέλλεται και στον παραλήπτη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα διαθέτει πλήρη εικόνα για τον όγκο συναλλαγών και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ