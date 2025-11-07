Ίλιγγο προκαλούν οι αποδοχές του Έλον Μασκ: Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν αστρονομικό πακέτο σχεδόν 1 τρισ. δολάρια

Πραγματικό ίλιγγο παρουσιάζει το νέο σχέδιο της αμοιβής του επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ για τα επόμενα 10 χρόνια.
Οι μέτοχοι του ομίλου Tesla, στη γενική συνέλευσή τους χθες Πέμπτη στο Όστιν (Τέξας), όπου βρίσκεται η έδρα της βιομηχανίας που πρωτοπόρησε στην κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενέκριναν κατά 75% και πλέον απόφαση για νέο σχέδιο αμοιβής του επικεφαλής της Έλον Μασκ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.
Ανάμεσα στους στόχους είναι οι παραδόσεις 20 εκατ. οχημάτων σε πελάτες, η λειτουργία 1 εκατ. ρομποτικών ταξί, η πώληση 1 εκατ. ρομπότ και η εξασφάλιση καθαρών κερδών 400 δισεκ. δολαρίων. Για να λάβει το προβλεπόμενο ποσό η κεφαλαιοποίηση της Tesla θα πρέπει να αυξηθεί από το 1,5 τρισεκ. σήμερα σε 2 τρισεκ. ως 8,5 τρισεκ. δολάρια.
πηγή: www.newsit.gr