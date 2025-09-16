Κ. Αντωνόπουλος: Περήφανη Κυπαρισσία δεν σου αξίζουν αυτά που βιώνεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα πάντα στον βωμό του χρήματος και των εργολάβων. Αν είναι δυνατόν, 2.250 ε. ενοίκιο, για 30 μέτρα., για 6 ημέρες, για μία παράγκα. Ούτε στο Κολωνάκι. Ερμού κ’ Κολωνάκι πάνε οι φραγκάτοι, παραδοσιακές λα’ι’κές και πανηγύρια πάει η παράδοση, ο λαός, η φτωχολογιά και τα μπατίρια. Πανηγύρι Κυπαρισσίας, με τεράστια αίγλη, με ρίζες αιώνων, από τα πιο ξακουστά στην Ελλάδα. Μια έκφραση λα’ι’κού πολιτισμού και παράδοσης, με το θρησκευτικό στοιχείο και συναίσθημα, σε πρωτεύοντα ρόλο, συνδυάζοντας το ιδεολόγημα του πατροπαράδοτου, του παλιού, με στοιχεία τοπικής οικονομίας και λογής-λογής πραμάτειες και διασκέδασης.

Από 1.600 μέτρα, καταφέραμε να το κάνουμε 350 και πανηγυρίζουμε. Από τον “Δωδεκάλογο του γύφτου” του Κωστή Παλαμά, μετατράπηκε στον θάνατο του “ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ”, της ιστορικής παράδοσης, του ρομαντισμού, της λα’ικής’ έκφρασης και διασκέδασης, από τους ανιστόρητους σκοταδιστές, μοντερνιστές κ’ νεωτεριστές, της ισοπέδωσης των πάντων, της Αρχής. Και οι εκλεγμένοι Κυπαρισσίας με την Δ. Αρχή, ποιούν την νήσσα. Άφαντοι όπως πάντα. Πιο πολύ σεβάστηκε ο Ιμπρα’ί’μ την Κυπαρισσία και την ιστορία της. Άραγε κερδίζει κάτι η Κυπαρισσία, έστω η τοπική οικονομία από το Πανηγύρι; Σειρά τώρα για καταστροφή, παίρνει η Πλατεία Κυπαρισσίας. Αν τα “βρούμε” πρώτα με τους εργολάβους!. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, Κυπαρισσία κα Τριφυλία. Χρόνια πολλά, σε όλους τους εορτάζοντες.

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας, με το συνδυασμό «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ- ΧΑΪΔΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ»