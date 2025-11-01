Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι

Με σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προτείνει τον Nido 7, τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο. Ο καφές παρασκευάζεται από σπόρους από τον Παναμά, οι οποίοι πωλούνται σε τιμές χρυσού.

Το κατάστημα Julith, που βρίσκεται σε μια βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι που έχει εξελιχθεί σε hotspot για λάτρεις του καφέ, θα σερβίρει από τη 1η Νοεμβρίου περίπου 400 φλιτζάνια του πολύτιμου αυτού ροφήματος, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων(AFP) ο Τούρκος συνιδρυτής του, Σερκάν Σαγκσιέζ.

Από το φιλτράρισμα, που πραγματοποιείται βάσει μια μεθόδου, η οποία εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, έως τη γευσιγνωσία, την εμπειρία αυτή μπορεί να τη βιώσει κανείς στην κύρια αίθουσα ή σε έναν ιδιωτικό χώρο.

Με τιμή 3.600 ντιράμ (περίπου 980 δολάρια), ήτοι περίπου 100 δολάρια η γουλιά, το ρόφημα αποκαλύπτει φρουτώδεις και λουλουδένιες γεύσεις που θυμίζουν το τσάι.

