Σε αυτό το μέρος του κόσμου είδαν το τελευταίο ηλιοβασίλεμα χθες -Θα ξαναδούν τον ήλιο σε 111 ημέρες

Πολική νύχτα από χθες στο Σβάλμπαρντ, με τους κατοίκους να αποχαιρετούν τον ήλιο για 111 ημέρες.

Το Σβάλμπαρντ είναι το βορειότερο σημείο της Ευρώπης και η πιο κοντινή στεριά στον Βόρειο Πόλο. Ανήκει στη Νορβηγία και, όπως όλες οι περιοχές στον αρκτικό κύκλο, βιώνει το φαινόμενο της πολικής νύχτας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια συστάδα νησιών, βόρεια της ηπειρωτικής Ευρώπης, στη μέση του πουθενά κυριολεκτικά, στον Αρκτικό Ωκεανό, στα μισά της απόστασης ανάμεσα στη Νορβηγία και τον Βόρειο Πόλο. Τα 11 νησιά του Αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ βρίσκονται ανάμεσα σε γεωγραφικό πλάτος 75° ως 81° Β και γεωγραφικό μήκος 10° ως 35° Α. Από τα 11 νησιά κατοικούνται τα τρία και ο μεγαλύτερος οικισμός και πρωτεύουσα είναι το Λονγκγιαρμπίεν (Longyearbyen) στο νησί Σπίτσμπεργκεν.

