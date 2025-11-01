Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
1
Νοέμβριος
TOP
VIRAL

Οι billionaires των Samsung, Hyundai, Nvidia μπήκαν σε ένα φαστ φουντ να φάνε και κέρασαν όλο το μαγαζί!

Share

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, από σχετικά άγνωστος επικεφαλής τεχνολογίας έγινε παγκόσμιος σούπερ σταρ της τεχνητής νοημοσύνης, και εικόνες από το ταξίδι του στη Νότια Κορέα το αποδεικνύει.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, το οποίο συνέπεσε με τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, ο Χουάνγκ έκανε αυτό που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες στα επαγγελματικά τους ταξίδια: συναντήθηκε με συνεργάτες τους για δείπνο.

Στην προκειμένη περίπτωση, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Samsung, Λι Τζε-γιονγκ, και τον πρόεδρο της Hyundai, Τσουνγκ Εουί-σουν.

Οι 3 billionaire CEO που αποθεώθηκαν στη Σεούλ
Καθώς οι τρεις άνδρες κάθισαν για φαγητό και μπίρες σε ένα εστιατόριο με τηγανητό κοτόπουλο στη Σεούλ, πλήθος δημοσιογράφων, φωτογράφων και θαυμαστών συγκεντρώθηκε απ’ έξω.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.iefimerida.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

VIRAL

VIRAL

VIRAL

VIRAL

VIRAL

VIRAL