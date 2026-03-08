Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κλειστό της Παραλίας |H Καλαμάτα 80 Αffidea θέλει νίκη για να αποφύγει τα play out, ο Παναθηναϊκός για την πρωτιά στη Volley League

Για την ομάδα της Καλαμάτας το παιχνίδι έχει ξεκάθαρο στόχο. Με μια νίκη, ανεξαρτήτως σκορ, φτάνει τις επτά συνολικά στο πρωτάθλημα και εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στις θέσεις 5-7 των πλέι οφ, αποφεύγοντας τη διαδικασία των πλέι άουτ. Σε περίπτωση ήττας, η τελική της θέση θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα των αγώνων του Πανιωνίου και της Κηφισιάς. Πάντως, σε οποιαδήποτε ισοβαθμία με τις δύο ομάδες — ακόμη και σε τριπλή ισοβαθμία — η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου διατηρεί το πλεονέκτημα.

Στο πέσιμο της αυλαίας της κανονικής περιόδου της Volley League, η Καλαμάτα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η Καλαμάτα 80 Affidea υποδέχεται την Κυριακή, 8 Μαρτίου τον Παναθηναϊκό στο Κλειστό Γυμναστήριο της Παραλίας, στο πλαίσιο της 18ης και τελευταίας αγωνιστικής. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει αύριο στις 18:30, και διαιτητές θα είναι οι Καραγιαννόπουλος και Κτενάς.

O Παναθηναϊκός σε 3 αγώνες στη Volley League με την Καλαμάτα έχει μόνο νίκες.

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 Affidea Άκης Χατζηαντωνίου δήλωσε: «Είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας για εμάς γιατί ο Παναθηναικός είναι πολύ δυνατή ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες και φυσικά μια ομάδα που στοχεύει στο πρωτάθλημα.

Εμείς θα πρέπει να κάνουμε μια ακόμα υπέρβαση ώστε να πάρουμε βαθμούς για να κλείσουμε την κανονική περίοδο καλά και να πάμε στα playoffs 5-7.

Ο διαγώνιος της Καλαμάτας 80 Affidea Άγγελος Μάρκου δήλωσε: «Ανυπομονούμε για τέτοια ματς, θα δώσουμε ό, τι έχουμε για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μέσα από τέτοια δύσκολα ματς γινόμαστε καλύτεροι παίκτες.”

Ο Παναθηναϊκός μόνο με τρίποντο θα μπορεί να είναι ήσυχος πως θα πάρει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς καθώς σε ισοβαθμία με τον Μίλωνα η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει πλεονέκτημα λόγω περισσότερων νικών. Ακόμα και με νίκη 3-2 σετ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα του Μίλωνα καθώς εάν οι νεοσμυρνιώτες νικήσουν την Κηφισιά με τρίποντο θα πάρουν πάνω στο νήμα την πρώτη θέση.

Ο Oυκρανός ακραίος του Παναθηναϊκού Ντμίτρο Γιάντσουκ δήλωσε: «Πάμε για το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου και το μυαλό όλων μας είναι στο ματς με την Καλαμάτα. Το ασφαλές για εμάς είναι να εξασφαλίσουμε ένα καθαρό τρίποντο και να πάρουμε οριστικά την πρώτη θέση. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλος μας θέλει πολύ τους βαθμούς και αναμένεται να γίνει ένα ωραίο και ποιοτικό ματς που θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους».

Volley League 2025-26

18η αγωνιστική – Τελευταία κανονικής περιόδου

Κυριακή 8/3/2026

Γυμναστήριο ΒΑΚ Ηρακλείου Κρήτης 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Διαιτητές: Νικάκης, Τραχαλάκη. Παρατηρητή: Βλαχάκης. Επόπτες: Ξηρουχάκης, Αποστολίδης, Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ.

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μιχαήλογλου. Παρατηρητής: Ράπτης. Επόπτες: Σωνάκης, Τσεκούρας. Γραμματεία: Θεοδωρίδου

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα 18:30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Αffidea – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Κτενάς. Παρατηρητής: Κανελλίδης. Επόπτες: Κοσμάς, Βλάσσης. Γραμματεία: Ραβάνη

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 18:30 (ERTSPORTS): Πανιώνιος Γ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας. Διαιτητής Challenge: Κατσούλης. Παρατηρητής: Κατσούλης. Επόπτες: Μουζακίτη, Ζαρμπίνης. Γραμματεία: Λορέντζου

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Κουτσούλας, Αβραμίδης. Διαιτητής Challenge: Δρανίτσας. Παρατηρητής Διαιτησίας: Γεωργιάδης Εμμ. Παρατηρητής Αγώνα: Δεληκωστίδης. Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου. Γραμματεία: Κουμπλή.

ΒΟΛΕΙ ΛΙΓΚ 2025-26 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Θ. ΟΜΑΔΕΣ Β ΣΕΤ ΑΓ. Ν Η 1. Παναθηναϊκός Α.Ο. 40 46-21 17 13 4 2. Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 39 43-19 17 14 3 3. Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ONEX 35 40-25 17 11 6 4. Π.Α.Ο.Κ. 34 41-25 17 13 4 5. Ο.Φ.Η. 28 37-29 17 10 7 6. Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea 18 24-37 17 6 11 7. Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 18 27-38 17 5 12 8. Α.Ο.Π.Κηφισιάς 17 22-39 17 6 11 9. Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 14 20-42 17 4 13 10. Α.Ο.Φλοίσβος Μέλη Paron 12 19-42 17 3 14

Σύστημα Διεξαγωγής

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Θα γίνουν 18 αγωνιστικές με το σύστημα ένας προς όλους σε δύο γύρους των 9 αγωνιστικών έκαστη.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΛΕΙ ΟΦ: Οι 4 πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου θα προκριθούν στα ημιτελικά των πλέι οφ. Οι ημιτελικοί για πρόκριση στον τελικό θα κριθούν στις 3 νίκες. Ο τίτλος στους τελικούς θα κριθεί στις 3 νίκες.

ΘΕΣΕΙΣ 5-7: Οι ομάδες που μετά το τέλος της κανονικής περιόδου θα πλασαριστούν στις θέσεις 5-7, θα μεταφέρουν τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου και θα παίξουν μεταξύ τους πρωτάθλημα δύο γύρων για την τελική κατάταξη στις θέσεις 5-7.

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ: Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 8, 9 και 10 της κανονικής περιόδου θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, μεταφέροντας τη βαθμολογία τους από την κανονική περίοδο.

Εάν μετά το τέλος της κανονικής περιόδου η ομάδα που καταταγεί στη 10η θέση έχει διαφορά τεσσάρων (4) βαθμών και άνω από την 9η ομάδα, τότε η 10η ομάδα δεν θα συμμετέχει στα Play Out και υποβιβάζεται απευθείας στην παρακάτω κατηγορία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ:

α) Ο αριθμός νικών σε όλο το πρωτάθλημα.

β) Ο λόγος του κλάσματος (πηλίκο) που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, με προηγούμενο το μεγαλύτερο πηλίκο.

γ) Ο λόγος του κλάσματος (πηλίκο) που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και παρονομαστή τους χαμένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος, με προηγούμενο το μεγαλύτερο πηλίκο.

δ) Τα αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν (κατά σειρά: νίκες – βαθμοί – σετ – πόντοι).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα παραπάνω κριτήρια στο τέλος της κανονικής περιόδου, διεξάγεται ειδικός αγώνας κατάταξης.