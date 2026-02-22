Η Καλαμάτα 80 επικράτησε με 3-0 σετ του Πανιωνίου

Share Η Καλαμάτα 80 πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα επικρατώντας στην κατάμεστη σάλα της παραλίας, με 3-0 σετ του Πανιωνίου. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 22 Φεβρουαρίου 2026 9:10 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ VOLLEY LEAGUE ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Volley League: Η Καλαμάτα 80 θέλει νίκη επί του Πανιωνίου νίκη για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη 22.02.2026 Καλαμάτα 80 – ΟΦΗ | Κρίσιμο ραντεβού απόψε στο κλειστό της Παραλίας 25.01.2026 Volley League: Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 σετ- Πρώτη συμμετοχή Κρίκ με τους “λύκους” 19.01.2026 Array