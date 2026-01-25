Καλαμάτα 80 – ΟΦΗ | Κρίσιμο ραντεβού απόψε στο κλειστό της Παραλίας

Η Καλαμάτα 80 δίνει απόψε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της φετινής σεζόν. Υποδέχεται τον φορμαρισμένο ΟΦΗ, στις 19:00, σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό και ψυχολογικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, οι «λύκοι» καλούνται να μετατρέψουν την έδρα τους σε “όπλο”, να βγάλουν αντίδραση και να διεκδικήσουν βαθμούς που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί στη μάχη της παραμονής, απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης κυνηγά τους δικούς του στόχους.

Στη φετινή, δεύτερη συμμετοχή της στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία, η Καλαμάτα 80 έχει θέσει ως στόχο την εδραίωσή της στα μεγάλα σαλόνια. Ύστερα από μια δεκαετία παρουσίας στην Pre League και με σημαντική προσφορά στο ελληνικό βόλεϊ, έχοντας αναδείξει κατά το παρελθόν σπουδαίους αθλητές που σήμερα αγωνίζονται σε συλλόγους της πρώτης εθνικής, αλλά και αρκετούς που έχουν φορέσει το εθνόσημο, θέλει να διασφαλίσει μια σταθερή θέση ανάμεσα στις ομάδες της Volley League.

Γι’ αυτό και το σημερινό παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη δύσκολη πορεία της παραμονής, με την ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου να καλείται να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ταυτότητα και να αποδείξει ότι αξίζει τη σταθερή παρουσία της στο κορυφαίο επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά του φιλέ, ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Φοίνικα και κυρίως επί του Μίλωνα που ήταν αήττητος. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη θέλει να κλειδώσει την 5η θέση και να μείνει κοντά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που μοιράζονται την 3η θέση με 23 βαθμούς.

O προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης είπε: «Η Καλαμάτα είναι μια αξιόλογη ομάδα, με καλά αποτελέσματα στην έδρα της. Εμείς θέλουμε τη νίκη, για να ξεφύγουμε βαθμολογικά. Είμαστε δυο ομάδες που διεκδικούμε περίπου τις ίδιες θέσεις. Θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι».

Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η. 2025-26 25/01/2026: Volley League 12η Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η. 08/11/2025: Volley League 3η Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Volley League – 12η αγωνιστική

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο Ζηρινείου Κηφισιά, 19.00 (ΕΡΤ SPORT1): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-1 (25-22, 14-25, 27-25, 28-26)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Γυνναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.30 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron 3-1 (25-20, 27-25, 28-30, 25-19)



Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Πρέντζας, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Νικολάου.

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 18.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κώτσιας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Ιωάννου.

Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κτενάς, Παρατηρητής: Τομαράς, Επόπτες: Γεώργας, Κοσμάς, Γραμματεία: Βλαχούλη.