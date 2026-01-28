Ποιοι μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 100: Οσοι τρώνε κρέας ή οι χορτοφάγοι; – Ερευνα δίνει την απάντηση

Μπορεί μια διατροφή χωρίς κρέας να συνδέεται τελικά με μικρότερες πιθανότητες να ζήσουμε περισσότερο; Αυτό τουλάχιστον δείχνει πρόσφατη μελέτη από την Κίνα, αν και οι ίδιοι οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα συμπεράσματα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Η έρευνα παρακολούθησε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους ηλικίας 80 ετών και άνω, οι οποίοι συμμετείχαν στη μακροχρόνια Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, μια εθνικά αντιπροσωπευτική μελέτη που ξεκίνησε το 1998. Μέχρι το 2018, οι ηλικιωμένοι που ακολουθούσαν διατροφή χωρίς κρέας εμφάνισαν μικρότερη πιθανότητα να γίνουν αιωνόβιοι σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν κρέας, όπως μεταδίδει ο Independent.

Σε πρώτη ανάγνωση, το εύρημα μοιάζει να έρχεται σε σύγκρουση με όσα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες για τα οφέλη των φυτικών διατροφών. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι χορτοφαγικές, και γενικότερα οι φυτικές δίαιτες, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας, κυρίως χάρη στην αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και τη μειωμένη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών.