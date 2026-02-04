Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Καθημερινότητα και Πολίτης: Οι νέες υπηρεσίες των ΚΕΠ και οι κανόνες για μια λειτουργική πόλη (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένος ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καθημερινότητα του πολίτη. Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στις υπηρεσίες των ΚΕΠ για τους δημότες άνω των 80 ετών, καθώς και στους εντατικούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας για τα ζώα συντροφιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της εικόνας της πόλης μέσω της τεχνικής αστυνόμευσης και του προγράμματος απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας προς όλους για μια πιο λειτουργική Καλαμάτα.

