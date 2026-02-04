Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Υγείας Πελοποννήσου (video)

Μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα απασχόλησαν την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Υγείας. Στα βασικά η διεύρυνση του χάρτη των απινιδωτών και η ένταξη κέντρων υγείας στο ΕΣΠΑ.