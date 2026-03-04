«Keep Dancing» το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Το «Keep Dancing» επιστρέφει. Τα σεμινάρια χορού του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 7 & 8 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Εισηγητής ο Πλωτίνος Ηλιάδης με το σεμινάριο «Speed the Spiral». Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και προχωρημένους ενήλικες.

Ώρες σεμιναρίων:

17:00-18:30 και 10.00-11:30 α’ ομάδα

18:30-20:00 και 11:30-13:00 β’ ομάδα

Στο σημείωμα του εισηγητή για το σεμινάριο αναφέρεται: «Μέσα από την πρακτική του μαθήματος Speed the Spiral το σώμα αντιμετωπίζεται ως ένα άρτιο εργαλείο ικανό να πειθαρχεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό το νευρομυϊκό σύστημά του. Η εξέλιξη της τεχνικής καλλιεργείται παράλληλα με την χορευτικότητα μέσα από ποικίλους χορευτικούς συνδυασμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το έντονο στοιχείο της συνεχόμενης ροής στην κίνηση σε συνδυασμό με τις διαφορετικές εναλλαγές δυναμικών. Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τον τρόπο της σωστής διαχείρισης του σώματός τους, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη της τεχνικής».

Στόχος των μαθημάτων «Speed the Spiral» αποτελεί η εκπαίδευση του σώματος ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με ακρίβεια σε υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας κινήσεις που καλείται να εκτελέσει. Έχοντας ως κύριο πρωταγωνιστή την σπειροειδή κίνηση, αποσκοπείται η συνεχόμενη μεταφορά ροής ενέργειας από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο, με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.

Πληροφορίες/Εγγραφές

Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας

Παν. Καίσαρη 6 – 24 133, Καλαμάτα

272 10 80866

Καθημερινά 16:00 – 20:00

[email protected]