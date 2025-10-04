Πρώτη μείωση των ξένων επενδύσεων στα ακίνητα από το 2015

Την πρώτη μείωση από το 2015 καταγράφουν φέτος οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΤΕ), οι εισροές κεφαλαίων κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 938,3 εκατ. ευρώ, ποσό που συνιστά πτώση κατά 17,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (1,14 δισ. ευρώ).

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, το θετικό είναι ότι σε αντίθεση με τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, κατά το δεύτερο τρίμηνο το μέγεθος της πτώσης ήταν αισθητά μικρότερο. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο τα ξένα κεφάλαια είχαν καταγράψει πτώση κατά 31,6% σε 356,8 εκατ., ενώ το δεύτερο τρίμηνο η πτώση σε ετήσια βάση περιορίστηκε σε μόλις 6,5% και 581,5 εκατ. (από 622 εκατ.).

Διευκρινίζεται ότι πτώση παρατηρήθηκε και το 2020 λόγω της πανδημικής κρίσης, όπου ήταν επόμενο να σημειωθεί κάμψη της σχετικής δραστηριότητας. Μάλιστα, από το 2010 μέχρι και το 2024 η πορεία των ξένων επενδύσεων στην αγορά ακινήτων είναι σταθερά ανοδική, με εξαίρεση άλλη μια χρονιά, το 2015, που και πάλι υπήρξε η έκτακτη συνθήκη των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls). Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, οι ετήσιες εισροές ξεκίνησαν από τα μόλις 63 εκατ. του 2010, εν μέσω της κρίσης χρέους της χώρας κι έφτασαν πέρυσι στο ιστορικό υψηλό των 2,75 δισ.

