Άμεσες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας του Α.Ο.Σ.Α.Κ. στην Κορινθία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τον καθαρισμό της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, Αναστάσιου Γκιολή, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής του νερού έως την Κόρινθο και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Α.Ο.Σ.Α.Κ. Κώστας Καραμπίνης, ο Διευθυντής του Οργανισμού Παναγιώτης Δημάκης, οι Αντιδήμαρχοι Κορινθίων Ανδρέας Πούλος και Χρήστος Μελέτης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορίνθου Ι. Καραγιάννης, καθώς και στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ζητήθηκε από τον Α.Ο.Σ.Α.Κ. να προχωρήσει άμεσα στην υπόδειξη των σημείων της διώρυγας που απαιτούν καθαρισμό εντός των ορίων αρμοδιότητάς του, ώστε να δρομολογηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η εργολαβία θα υλοποιηθεί με ίδιους πόρους και αφορά το έργο «Καθαρισμός κεντρικής αρδευτικής διώρυγας Α.Ο.Σ.Α.Κ. για το 2026», συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.