Κώστας Τσιάρας: Νέα εποχή στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Προτεραιότητα η συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Τη βούληση της κυβέρνησης να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια «επόμενη μέρα διαφάνειας και δικαιοσύνης» ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Ξάνθη, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε:

«Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο με ρωτήσατε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και φαντάζομαι ότι, παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνει κανείς ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα διαφάνειας, μια επόμενη μέρα δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και μια επόμενη μέρα σε σχέση με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Στόχος μας είναι ο παραγωγός να έχει μια πραγματική και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσει την εργασία του αλλά και την ίδια του τη ζωή».

Όπως είπε, «το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από έρευνες που γίνονται συστηματικά με τη συνεισφορά της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και άλλων παραγόντων, βρισκόμαστε μπροστά σε συγκεκριμένες εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά, η δρομολόγηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί μια συνθήκη εντελώς διαφορετικής λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού, που θα κλείσει, θα λύσει και θα απαντήσει σε όλες τις πολλές και μεγάλες παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, επισημαίνοντας πως «με την κλιματική κρίση, αλλά και με το γεγονός ότι η ευλογιά μεταδίδεται ευκολότερα και έχει διαφορετικά επιδημιολογικά στοιχεία από την πανώλη δημιουργείται μια πραγματικά δύσκολη συνθήκη και για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Αναφερόμενος στη διαχείριση της ζωονόσου επισήμανε ότι «ακολουθούμε το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ενώ υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι «η συμμετοχή και η συνεργασία όλων: των Περιφερειών, του Υπουργείου, των ίδιων των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα στη λήψη μέτρων βιοασφάλειας».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα είναι η χώρα με τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρώπη για τα θανατωθέντα ζώα. Είναι η χώρα που προσπαθεί να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τους κτηνοτρόφους και να κρατήσει ζωντανό το ζωικό της κεφάλαιο. Για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα η συνέχεια στον τομέα αυτόν και γι’ αυτό έχουμε ήδη εξαγγείλει τα προτεινόμενα μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες τους», τόνισε κλείνοντας.