Ελληνική χειροτεχνία: Προοπτικές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τα κίνητρα

Σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανεκμετάλλευτη η χειροτεχνία, η οποία δεν αποτελεί μόνο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αλλά και έναν δυναμικό τομέα της οικονομίας και των επιχειρήσεων που δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς.

Παρά τις σημαντικές δυνατότητές της για ενίσχυση της οικονομίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προώθηση της καινοτομίας και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων της χώρας, η πλήρης αξιοποίησή της δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.

Η νέα μελέτη της ΓΣΕΒΕΕ, «Ελληνική Χειροτεχνία: Υφιστάμενη Κατάσταση, Προκλήσεις και Προοπτικές» αναδεικνύει τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τομέα όσο και τα σοβαρά θεσμικά και διαρθρωτικά εμπόδια που τον κρατούν στο περιθώριο.

Υπογραμμίζει ότι η χειροτεχνία συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική συνοχή, την παράδοση και τη διαγενεακή συνέχεια, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει σημαντικές προοπτικές απασχόλησης, εξωστρέφειας και καινοτομίας στο πλαίσιο της σύγχρονης δημιουργικής οικονομίας.

Κλάδοι όπως η ξυλοτεχνία, η αργυροχρυσοχοΐα, η κεραμική, η υφαντουργία, η μαρμαροτεχνία και η δερματουργία αντανακλούν τόσο την τοπική πολιτιστική κληρονομιά όσο και τη σύγχρονη δημιουργικότητα, με έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση και δυναμική branding.

Ωστόσο, η χαρτογράφηση των πολιτικών και δράσεων στήριξης καταδεικνύει έντονη αποσπασματικότητα και θεσμική ασυνέχεια, ιδίως μετά την κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ, χωρίς την ύπαρξη ενιαίου φορέα ή εθνικού στρατηγικού πλαισίου για τη χειροτεχνία. Η έλλειψη συντονισμού, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η απουσία μηχανισμών αξιολόγησης και αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση των επιχειρήσεων, αποτελούν βασικές αδυναμίες του συστήματος στήριξης.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newsit.gr πατώντας ΕΔΩ