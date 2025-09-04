Κραυγή αγωνία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αποκαλύπτει η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (video)

Αποκαλυπτική είναι η νέα έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την κατάσταση που βιώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Χορτάσαμε από συμπάθεια». Σε αυτήν τη φράση συνόψισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST την κατάσταση που βιώνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

«Τα προβλήματα είναι η πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται πόρους και για τiς μικρές επιχειρήσεις είναι μηδενικοί… Έχουμε κλειστή ρευστότητα στο σύστημα δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, αποκλείονται το 75% των επιχειρήσεων η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς πόρους».

Όσον αφορά τον δείκτη οικονομικού κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το β’ εξάμηνο του 2024 σημείωσε μεν αύξηση της τάξεως του 10% από 49,6% σε 59,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο, ωστόσο έχουν προηγηθεί τρία διαδοχικά εξάμηνα πτωτικής πορείας. «Είναι πρόδρομος δείκτης για στασιμότητα στην ελληνική οικονομία και σε ύφεση» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Την ίδια στιγμή στα ύψη και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με τον κ. Καββαθά να αναφέρει «Έχουμε και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εκτοξεύονται προς τον e – ΕΦΚΑ περίπου 20 δις σε 6 χρόνια και 6 με 7 προς της ΑΑΔΕ».

«Δεν αρκούν τα τερτίπια του παρελθόντος» υπογράμμισε μιλώντας για την ΔΕΘ και συμπλήρωσε «Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης και των επιχειρήσεων και της ίδιας της κοινωνίας, η μείωση των φορολογικών συντελεστών άμεσης φορολόγησης, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού της φορολογίας, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος»…\

Δείτε την έκθεση εδώ.