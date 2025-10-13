Κώστας Τσιάρας: Ποινικές ευθύνες για τους παράνομους εμβολιασμούς – Αν έχει γίνει παράνομος εμβολιασμός για την ευλογιά, θα ερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη (video)

Τις ποινικές ευθύνες για όσους προχωρούν σε παράνομους εμβολιασμούς, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι έχει στείλει τις καταγγελίες στη Δικαιοσύνη μετά τις σχετικές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Προσερχόμενος στο 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) το οποίο διεξάγεται στην Καλαμάτα και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχω διαβιβάσει όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αν πράγματι έχει γίνει εμβολιασμός που δεν βρίσκεται εντός των ορίων της νομιμότητας και ενδεχομένως αποτελεί λόγο για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων, τότε πιθανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που ενέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ζήτημα που θα βρεθεί στην έρευνα της Δικαιοσύνης» και πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς είναι «πολυπαραγοντικό ζήτημα», που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών, των ΔΑΟΚ, των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία πλέον έχει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων.

«Η ευλογιά είναι ένας ανθεκτικός ιός, με μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από έξι μήνες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η εξάπλωσή της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει μια μικρή μείωση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, όμως η προσπάθεια δεν σταματά». Ο Υπουργός επανέλαβε ότι στο Υπουργείο λειτουργεί καθημερινά ειδική taskforce που συντονίζει τις ενέργειες παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς «εκεί βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί για να εκριζώσουμε τη συγκεκριμένη ζωονόσο, θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την επανάληψη του φαινομένου», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι «υπάρχει μια γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν αν οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να το βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα- όχι μόνο τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, αλλά κυρίως όσα αφορούν στο χώρο ευθύνης του καθενός», είπε.