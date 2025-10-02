Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα (video)

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, από το κτίριο του γ’ Τελωνείου Πειραιά στο Πέραμα. Πρόκειται για συμβολική επιλογή τοποθεσίας λόγω της υπόθεσης διαφθοράς των τελωνειακών που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των Τεμπών αλλά και τη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές.

Η ίδια επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη όπως είπε να τροποποιηθεί το άρθρο 87 περί ευθύνης υπουργών ενώ έκρινε ότι αυτό είναι το βασικό εμπόδιο για την έρευνα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη.

«Διαφορετικά» είπε χαρακτηριστικά «θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και σε άλλες υποθέσεις».

Ειδικότερα χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού, ενώ τόνισε ότι εκλάπησαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για τους τίμιους αγρότες.

