Μια απλή αλλαγή στο περπάτημα, μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της εγχείρησης στο γόνατο για χρόνια

Μία απλή αλλαγή στον τρόπο που περπατά κανείς, μπορεί να μειώσει τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας εξίσου αποτελεσματικά με τα φάρμακα και να καθυστερήσει την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Γιούτα.

Η οστεοαρθρίτιδα, εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων που πλήττει σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων, αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως.

Προκαλείται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα των οστών φθείρεται, με αποτέλεσμα τον έντονο πόνο, δυσκαμψία και περιορισμένη κινητικότητα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία που να αντιστρέφει τη βλάβη, με τις διαθέσιμες επιλογές να περιορίζονται στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του πόνου και τελικά, στην αντικατάσταση της άρθρωσης.

