Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς: Για την πρόκριση κόντρα στην Κηφισιά, παίζει σήμερα ο Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Στο Ζηρίνειο γίνεται σήμερα το πρώτο σερβίς της νέας σεζόν των ομάδων της Volley League και αφορά τον πρώτο αγώνα του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς θα υποδεχτεί τον Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea στον νοκ άουτ προκριματικό και ο νικητής θα περάσει στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Πανιωνίου και του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου (προκριματικά Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς, 19/10, 17:30, Live Streaming ESAP T.V., Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου).

Στην προκριματική φάση γίνονται δύο αγώνες και οι νικητές προκρίνονται στους «8» και μάλιστα σύμφωνα με την κλήρωση οι νικητές των προκριματικών θα παίξουν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Για ορισμένες ομάδες το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς είναι στόχος τίτλου και για κάποιες άλλες μία καλή ευκαιρία για πρόβα τζενεράλε ενόψει του πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει 25-26 Οκτωβρίου 2025.

Ο προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Θα ήθελα μετά το ταξίδι μας στη Φλώρινα να είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως μία ίωση πήγε την προετοιμασία μας ακόμα πιο πίσω. Οι τελευταίες ημέρες δεν πήγαν όπως τις σχεδιάζαμε με αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε σε πολλά τακτικά κομμάτια.και να βρεθούμε όλοι μαζί την παραμονή του League Cup. Αυτό απλώς αυξάνει τις δυσκολίες του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν απέναντι στον Α.Ο. Καλαμάτας. Το παιχνίδι θα το χρησιμοποιήσουμε για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των αθλητών και για να τσεκάρουμε τη συνοχή μας ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος».

Μιλώντας για το ανακαινισμένο Ζηρίνειο ο Νίκος Ζαλμάς τόνισε: «Μέσα στις δυσκολίες τις προετοιμασίας ήταν και τα έργα ανακαίνισης στο Ζηρίνειο. Το αποτέλεσμα όμως είναι εξαιρετικό. Το Ζηρίνειο είναι ένα εντελώς νέο γήπεδο στο οποίο και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε».

Ο Καλαματιανός ακραίος Φρίξος Κωτσάκης μετά τον Μίλωνα θα ηγηθεί της Κηφισιάς: «Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα καθώς μα έπληξε μία ίωση με την επιστροφή μας από τη Φλώρινα. Παρόλα αυτά έχουμε μία γεμάτη ομάδα σε όλες τις θέσεις. Ασφαλώς δεν είμαστε στο εκατό τοις εκατό όμως πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι ώστε να παρουσιάσουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

Μιλώντας για τα συναισθήματά του για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του δήλωσε: ” Στην Καλαμάτα γνωρίζω τους περισσότερους, ενώ με πολλά από τα παιδιά έχουμε αγωνιστεί μαζί ως συμπαίκτες.Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα καθώς αντιμετωπίζω την Καλαμάτα για πρώτη φορά σε παιχνίδι της Volley League. Σίγουρα ακόμα πιο ιδιαίτερο παιχνίδι θα είναι όταν παίξουμε στην Καλαμάτα γιατι εκεί θα είναι πολλοί φίλοι και συγγενείς μου».

Ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea επιστρέφει στην ελίτ του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ με έναν εκτός έδρας αγώνα για το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Η ομάδα της Μεσσηνίας δεν είναι ακόμα έτοιμη και τις τελευταίες ημέρες κατέβασαν ρυθμούς ο Φίλιπ Κοβάτσεβιτς λόγω μικροενοχλήσεων και ο Βασίλης Μανωλάκης λόγω εξωαγωνιστικού ζητήματος.

Ο προπονητής του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Άκης Χατζηαντωνίου είπε: «Είναι σημαντική στιγμή για την ομάδα μου και για μένα. Αφένος ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 γυρίζει στην ελίτ αφετέρου μπαίνουμε σε μία διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Νίκο Σαμαρά που υπήρξε φίλος και συμπαίκτης μου. Ο στόχος μας είναι να σταθούμε με αξιώσεις στην κατηγορία. Και φυσικά θέλουμε να πάμε και στα προημιτελικά του Λιγκ Καπ αλλά προέχει η δουλειά μας πάνω σε ζητήματα της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας μας για το πρωτάθλημα που αρχίζει σε μία εβδομάδα. Ευχόμαι σε όλους τους αθλητές να είναι υγιείς».

League Cup «Νίκος Σαμαράς» – Προκριματική Φάση

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

1ος προκριματικός: Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.30 (Live Streaming ESAP T.V.): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

2ος προκριματικός: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 19.30 (Live Streaming ESAP T.V.): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.