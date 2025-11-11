Μακροζωία: Τρώνε αυτά τα 3 τρόφιμα κάθε μέρα και ξεπερνούν τα 100

Ο ερευνητής μακροζωίας Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic και εμπνευστής της θεωρίας των «μπλε ζωνών», παρακολουθεί επί δεκαετίες πώς οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου καταφέρνουν να ξεπερνούν το προσδόκιμο ζωής και να ζουν πάνω από 100 χρόνια.

Σε μια αποστολή για την ανακάλυψη των μυστικών τους, επισκέφθηκε την πόλη Νικόγια, στη βόρεια Κόστα Ρίκα, και παρατήρησε ότι οι ντόπιοι κατανάλωναν καθημερινά τρία απλά τρόφιμα: καλαμπόκι, μαύρα φασόλια και κολοκύθα.

Ο Buettner παρακολούθησε με προσοχή την 102 ετών Dora Bustos ενόσω μαγείρευε. «Το καλαμπόκι, που συνήθως καταναλώνεται με τη μορφή τορτίγιας, είναι βασικό στοιχείο της διατροφής τους και αποτελεί εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων, πλούσιων σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες» εξήγησε στη σειρά του στο Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». «Το καλαμπόκι απελευθερώνει και νιασίνη, η οποία είναι γνωστή για τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης» πρόσθεσε.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ