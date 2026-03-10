Η Ιωάννα Καρέλια για την ιστορική κούπα του Πανιωνίου | «Αυτό το τρόπαιο ανήκει στην ομάδα και στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει» (video)

«Στιγμές σαν κι αυτές κάνουν όλες τις δύσκολες μέρες να αξίζουν τον κόπο. Αυτό που βλέπετε σε αυτές τις φωτογραφίες είναι η χαρά της νίκης και ο πανηγυρισμός. Αυτό που δεν φαίνεται είναι τα πολύ πρωινά ξυπνήματα, οι αμέτρητες ώρες προπόνησης, οι αγώνες που δεν κύλησαν όπως θα θέλαμε και οι εβδομάδες που το βάρος της προσπάθειας φαινόταν μεγάλο. Η κατάκτηση του Greek Cup Final 4 δεν ήταν υπόθεση ενός Σαββατοκύριακου. Ήταν το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαδρομής.

Μιας ομάδας που στάθηκε ενωμένη, που στήριζε η μια την άλλη σε κάθε στιγμή της σεζόν και που δεν σταμάτησε να πιστεύει στον κοινό της στόχο. Ως αθλήτρια μαθαίνεις γρήγορα ότι τα τρόπαια δεν έρχονται συχνά. Αυτό που μένει πραγματικά είναι η διαδρομή και οι άνθρωποι που πορεύονται δίπλα σου σε αυτήν. Περήφανη για αυτή την ομάδα. Περήφανη για όσα καταφέραμε και για όσα χτίσαμε μαζί. Και βαθιά ευγνώμων για όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μας σε κάθε βήμα. Καλώς ήρθαμε στον κύκλο των Νικητών!»

Με αυτό το post η Ιωάννα Καρέλια, αρχηγός του Πανιωνίου, δίνει μια ματιά εκ των έσω για όσα πέτυχε η ίδια και οι συναθλήτριές της με την φανέλα του βολεϊκού «Ιστορικού» στον φετινό θεσμό του Κυπέλλου. Μια κούπα που έρχεται λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Super Cup (σ.σ. τον Δεκέμβριο). Ο Πανιώνιος Betsson κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας προ ημερών στον τελικό με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας, ολοκληρώνοντας έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία του στον θεσμό.