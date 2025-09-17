Μεγάλη άσκηση αιφνιδιαστικά σε όλο το Αιγαίο λόγω Πίρι Ρέις- Ειδικές δυνάμεις σε 30 νησιά, επιφυλακή στον Εβρο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από τις 5 το πρωί της Τετάρτης, μεσαίας κλίμακας άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο το Αιγαίο, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Πρόκειται για την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά. Στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Σκοπός είναι να επιδειχθεί αποφασιστικότητα και ετοιμότητα αποτροπής, στον απόηχο, μεταξύ άλλων, και των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του “Πίρι Ρέις”.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

“Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ”.

