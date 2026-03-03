«Μεγαλώνοντας με ασφάλεια: Χτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης στην οικογένεια» | Εκδήλωση αύριο στο Δημαρχείο Μεσσήνης (video)

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την αυριανή μεγάλη εκδήλωση στο Δημαρχείο Μεσσήνης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης, Χριστίνα Παπαηλιοπούλου, και η Κοινωνική Λειτουργός και Επιμελήτρια Ανηλίκων, Αγγελική Ρουμελιώτου, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των δεσμών εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια, ως το ισχυρότερο ανάχωμα απέναντι στα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Με αφορμή την 6η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού , οι καλεσμένες απηύθυναν ανοιχτό κάλεσμα σε γονείς και εκπαιδευτικούς για αύριο Τετάρτη, στις 18:30, στο Δημαρχείο Μεσσήνης. Ο στόχος παραμένει ένας, να μάθουμε πώς τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν με ασφάλεια, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας και όχι τείχη σιωπής.