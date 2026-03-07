Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Ντόμινο εξελίξεων προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές μηχανές σκορπούν τον όλεθρο χωρίς να διαφαίνεται σύντομα αποκλιμάκωση της κατάστασης. Το σοκ του πολέμου εκτός από ανθρώπινες απώλειες, που είναι και το σημαντικότερο, έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα δεν αποτελεί νησίδα σταθερότητας…

Η κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και η ένταση γύρω από τον Περσικό Κόλπο δημιουργούν ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον και για την Ελλάδα

Η μεγαλύτερη πληγή για τη χώρα μας παραμένει το κόστος των εισαγωγών ενέργειας. Η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του LNG προκαλεί κλυδωνισμούς.

Τίποτα δεν θα είναι ίδιο

Οι ελληνικές επιχειρήσεις (ειδικά η μεταποίηση) έρχονται αντιμέτωπες με υψηλά λειτουργικά έξοδα.

Ο «πληθωρισμός της απληστίας» και οι αυξήσεις στα τρόφιμα, που τροφοδοτούνται από το κόστος μεταφορών και λιπασμάτων, πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Ο τουρισμός, η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί άτρωτος.

