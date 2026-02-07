Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Η αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε, κατέθεσε αγωγή προκειμένου ο ανιψιός του -φερόμενος ηθικό αυτουργός της δολοφονίας- να μην πάρει την κληρονομιά του.

Η ΕΡΤ παρουσίασε το έγγραφο με το οποίο η αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στρέφεται κατά του εγγονού της, ζητώντας να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος.

Πρόκειται για τη διαθήκη που συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Σε αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία σημειώθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης το προσεχές καλοκαίρι.

