Μετά τις γιορτές θα φανούν στους λογαριασμούς των ένστολων αυξήσεις και αναδρομικά – To νέο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Μέσα στις γιορτές θα λάβουν στους μισθούς τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών, περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η καταβολή τους δεν θα γίνει ενιαία, αλλά εξαρτάται από τους χρόνους που θα χρειαστεί κάθε εκκαθαριστής μισθοδοσίας να ενσωματώσει τις αλλαγές που προβλέπει το νέο Μισθολόγιο των ενστόλων, το οποίο εισάγει προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα στην Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ωστόσο, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη, οι αυξήσεις «τρέχουν» ήδη από την 1η Οκτωβρίου.

Αύξηση μισθών στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανάλογα με το Σώμα ή Υπηρεσία, οι πρώτοι δικαιούχοι αναμένεται να τις δουν πριν τα Χριστούγεννα να ενσωματώνονται στη μισθοδοσία τους, καθώς προπληρώνονται τον μήνα Ιανουάριο.

Και για όσους τις δουν μετά τις γιορτές, πάντως, η διαφορά ίσως τους φανεί ακόμα πιο αισθητή, διότι, ταυτόχρονα:

αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές τους, από την τρέχουσα μισθοδοσία τους και μετά.

θα λάβουν αναδρομικά για τους 3 μήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο) αλλά και ενός δεκαπενθημέρου τουλάχιστον επιπλέον, αναλόγως πότε θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση κάθε στελέχους από την Υπηρεσία στην οποία υπάγεται.

θα δουν «στην τσέπη» και το όφελος από τις μικρότερες κρατήσεις φόρων (ιδίως όσοι έχουν και παιδιά) οι οποίες ξεκινούν να εφαρμόζονται από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου (πληρωμή τέλος Δεκεμβρίου) λόγω της μεταρρύθμισης στην φορολογική κλίμακα.

Επιπλέον αυτών, όσοι υπηρετούν σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου, από 1.1.2026 θα δουν ελάφρυνση και στο κόστος διαβίωσης στις περιοχές όπου ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30%.

