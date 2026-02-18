Τελευταία Νέα
Μη μισθωτοί: Έρχονται τα ραβασάκια αυξημένων εισφορών

Από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα αναρτήσει ο ΕΦΚΑ στον διαδικτυακό του τόπο τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών – αυξημένων κατά 2,5% -, για τον μήνα Ιανουάριο 2026, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολουμένους και τους αγρότες. Καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Επισημαίνεται πως η αύξηση που έγινε στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους κυμαίνεται από 6,12 έως 16,48 ευρώ. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επέλεξε να ενταχθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2026, για το τρέχον έτος, ο υπόχρεος.

Ωστόσο πιο μικρή αύξηση, δηλαδή από 3,64 μέχρι 9,87 ευρώ, θα δουν οι αγρότες στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν. Διευκρινίζεται όμως πως οι μη μισθωτοί δεν θα μπορούν να αλλάξουν το επόμενο διάστημα ασφαλιστική κατηγορία για το έτος 2026 και θα πρέπει να γνωρίζουν πως όσοι δεν προέβησαν σε καμία σχετική ενέργεια θα παραμείνουν στην κατηγορία στην οποία ήταν το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

