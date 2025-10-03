Μίλτος Χρυσομάλλης: «Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός α λα καρτ πατριωτισμού για λόγους δημοσκοπικής ευημερίας» (video)

Δελτίο Τύπου

«Ένα ισχυρό ναυτικό δεν αποτελεί πρόκληση για πόλεμο, είναι η ασφαλέστερη εγγύηση ειρήνης, όπως χαρακτηριστικά είπε το μακρινό 1909 ο τότε πρόεδρος των Η.Π.Α. Θίοντορ Ρούζβελτ. Αυτό επιθυμεί η χώρα μας και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η Κυβέρνηση της ΝΔ και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με επιτυχία. Θα εξασφαλίσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα και την ελευθερία μας μέσα από το διεθνές δίκαιο, αλλά με δόρυ και ασπίδα μας τις ισχυρές Ένοπλες μας Δυνάμεις», τόνισε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτος Χρυσομάλλης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια σχετικά με την έγκριση της αγοράς της 4ης φρεγάτας Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό.

«Μετά τις επιφυλάξεις από το σύνολο της Αντιπολίτευσης στην αρμόδια Επιτροπή για την ενεργοποίηση της προαίρεσης και την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, μόλις σήμερα κάποια κόμματα κατορθώνουν να ψελλίσουν ένα χλιαρό «ναι», στο όνομα προφανώς ενός ιδιότυπου δικού τους μεταμφιεσμένου πατριωτισμού, που θέτει ξανά στο προσκήνιο απαντημένα ψευτοδιλήμματα για βούτυρο ή κανόνια. H αμυντική θωράκιση της χώρας δεν είναι και δεν πρέπει να γίνεται πεδίο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός α λα καρτ πατριωτισμού, τον οποίο επικαλούμαστε προς χάριν της δημοσκοπικής μας ευημερίας. Για τους δικούς σας λόγους αισθάνεστε την ανάγκη να εκφράσετε την επιφύλαξη ακόμα και για το αν η χώρα πρέπει να μπει σε μια κούρσα εξοπλισμών, λες και είμαστε η Ελβετία της νοτιοανατολικής Μεσογείου!».

Όπως ανέφερε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, το ερώτημα που πρέπει να απασχολεί την εθνική αντιπροσωπεία είναι ένα και απλό, εάν χρειάζεται η χώρα και οι Ένοπλες Δυνάμεις μια τέταρτη φρεγάτα Belharra, και μάλιστα εκσυγχρονισμένη στο επίπεδο Standard 2++, εκσυγχρονισμό που θα λάβουν και οι αρχικές 3 φρεγάτες. Η ενσωμάτωση νέων ενισχυμένων ηλεκτρονικών δυνατοτήτων και της ικανότητας βολής του στρατηγικού βλήματος Scalp Naval και μελλοντικά του βλήματος ELSA με πάνω από 1000 χιλιόμετρα βεληνεκές και από τις τέσσερις φρεγάτες μας, δημιουργούν ένα ποιοτικό πλεονέκτημα που εξασφαλίζει την πολυπόθητη αποτροπή απέναντι σε οποιονδήποτε αμφισβητήσει την κυριαρχία μας.

«Οι τέσσερις ψηφιακές φρεγάτες Belharra θα αποτελέσουν τον μελλοντικό κορμό του Στόλου, συνεπικουρούμενες και από τις εκσυγχρονισμένες MEKO και τις δύο συν δύο ιταλικές FREMM. Είναι πλοία που θα φέρουν πραγματικά κοσμογονία στον τρόπο με τον οποίο μάχεται το Πολεμικό Ναυτικό και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Πλοία που θα μπορούν να εντοπίσουν και να διαχειρίζονται από μεγάλες αποστάσεις εκατοντάδες στόχους ταυτόχρονα και θα παρέχουν αντιαεροπορική προστασία περιοχής και δυνατότητα στρατηγικού πλήγματος σε αποστάσεις άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Τις χρειαζόμαστε; Αδιαμφισβήτητα!».

«Την ώρα που το ισοζύγιο ισχύος με την Τουρκία διαταράσσεται με τη ναυπήγηση σειράς μεγάλων σκαφών επιφανείας – και εδώ πρέπει να δούμε, κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι είναι και δικός σας στόχος, τη ναυπήγηση στην Ελλάδα επιτέλους ενός εθνικού πλοίου – την ίδια ώρα που η Αίγυπτος αγοράζει φρεγάτες και ελικοπτεροφόρα και η Ιταλία ναυπηγεί νέες εξελιγμένες φρεγάτες για να αντικαταστήσει πλοία μόλις 10-15 ετών, η Ελλάδα ως ναυτικό κράτος δεν μπορεί να βασίζει την ναυτική της αποτροπή και την εξασφάλιση της εθνικής της κυριαρχίας σε πλοία 50 ετών και να στηρίζεται απλά στη ναυτοσύνη του προσωπικού της. Σήμερα, δεν υπάρχει κανένα δίλημμα και καμία επιφύλαξη. Υπερψηφίζω την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και σας καλώ όλους να πράξετε το ίδιο στο όνομα του ίδιου πατριωτισμού που εσείς επικαλείστε», κατέληξε ο Μίλτος Χρυσομάλλης.