Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας αν πίνουμε καφέ κάθε μέρα

Η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του μεταβολισμού, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιοδραστικές ενώσεις που περιέχει. Σύμφωνα με διαιτολόγους που μίλησαν στο σχετικό ρεπορτάζ, η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών ημερησίως έχει συνδεθεί με μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με μέτρο.

Τι προσφέρει διατροφικά ο καφές

Πέρα από την καφεΐνη, ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα, τα οποία δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων και τη σωστή κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Σε συνδυασμό με τις πολυφαινόλες, τα στοιχεία αυτά συνδέονται με θετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, τη λειτουργία του εγκεφάλου, τον μεταβολισμό και τη νεφρική λειτουργία. Η καφεΐνη, ως διεγερτική ουσία, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να ενισχύσει την αθλητική απόδοση. Παράλληλα, φαίνεται να δρα ως ήπιο κατασταλτικό της όρεξης και να αυξάνει ελαφρώς τον μεταβολικό ρυθμό, συμβάλλοντας στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

