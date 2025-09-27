Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Μήνυμα από το 112 στο Ιόνιο εστάλη λίγο πριν τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, εν όψει της κακοκαιρίας που εκτιμάται ότι αναμένεται να α πλήξει περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου από το βράδυ έως και την Κυριακή (28/9).

Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στη Μεσσηνία εστάλη λίγο πριν τις 7 μ.μ. από την Πολιτική Προστασία. Σύμφωνα με αυτή τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (27/9) έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής (28/9) και συνίσταται στους πολίτες προσοχή στις μετακινήσεις τους καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΟ.GR

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει σταδιακή μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27/09, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα, ενώ οι σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, το Σάββατο 27/09 αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς επίσης στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Από τις απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Κεντρικό Ιόνιο και στην Νότια Πελοπόννησο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επηρεάσουν τη Δυτική Στερεά και τα υπόλοιπα τμήματα της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη και Λευκάδα), Δυτική Στερεά, Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, ενώ βαθμιαία από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/09 θα εξασθενήσουν και θα κινηθούν ανατολικά επηρεάζοντας τοπικά τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ενώ επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Ομάδα Χαρτών. Το εκτιμώμενο ύψος βροχής για τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09 (21:00-00:00) (πάνω), τις πρωινές (06:00-09:00) (μέση) και μεσημεριανές ώρες (12:00-15:00) (κάτω) της Κυριακής 28/09/2025, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Επισημαίνονται οι περιοχές που αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Κυριακή 28/09, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).