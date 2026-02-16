Μισθοί: Πώς «έφαγε» την άνοδό τους (και) το 2025

Ακόμη μια χρονιά πέρασε που οι μισθοί στην Ελλάδα πέρασαν κάτω από την πήχη που έχει βάλει η ακρίβεια στη χώρα μας, με τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ να είναι τεράστιες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία οι εργαζόμενοι μισθωτοί υπέστησαν μισθολογικές απώλειες την περυσινή χρονιάς, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να είναι παρούσα και μάλιστα με ένταση τόσο στα σούπερ μάρκετ όσο και στη στέγαση.

Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία; Το 2025 έκλεισε με μέσο μεικτό μισθό στα 1.363 ευρώ, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 ο αντίστοιχος μέσος μισθός ήταν 1.342 ευρώ. Συνεπώς, σημειώθηκε αύξηση στα μεικτά μόλις κατά 1,56%. Το 2025 ο πληθωρισμός έκλεισε στο 2,5%, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται μείωση του πραγματικού μέσου μισθού περίπου κατά 1%.

Και το πρόβλημα δε σταματά εκεί. Με βάση τα στοιχεία, προκύπτει ότι υπάρχει ένα 36,5% των εργαζομένων που εξακολουθούν να λαμβάνουν έως και 1000 ευρώ μεικτά.

