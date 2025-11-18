Μητσοτάκης: Δύο δισ. ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος τους επόμενους μήνες – “Περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι”

Στα βασικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, όπως το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, το στεγαστικό και η ακρίβεια, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ουσιαστική λύση στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε “ο πολίτης να έχει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του“, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι πρόκειται για “παγκόσμιο φαινόμενο”, απορρίπτοντας, αποσπασματικές αναφορές που δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα.

Τόνισε ακόμη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποφέρει ορατά οφέλη στις αρχές του 2026. Πρόσθεσε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η επιστροφή ενοικίου.