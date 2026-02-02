Μητσοτάκης: Πρόθεση για τολμηρή συνταγματική αναθεώρηση – Στο επίκεντρο δημοσιονομική πειθαρχία, μονιμότητα στο Δημόσιο, άρθρο 86, θητεία Προέδρου

Ο πρωθυπουργός εκκινεί τις διαδικασίες, μίλησε για σαφή προσήλωση στη μάχη με το βαθύ κράτος – Η ολοκληρωμένη πρόταση θα παρουσιαστεί τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ξεκινάει η κοινοβουλευτική διαδικασία – Δείτε την επιστολή προς τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ.

Τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος δηλώνοντας την πρόθεσή του για τολμηρές αλλαγές εκκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διάγγελμά του το πρωί της Δευτέρας στο οποίο αναφέρθηκε:

– στην αναθεώρηση του άρθρου 86 για την άρση ασυλίας υπουργών

– στην άρση του αναχρονιστικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την ίδρυση και μη κρατικών πανεπιστημίων (άρθρο 16)

– στην καθιέρωση μιας και μόνο εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

– στη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων

