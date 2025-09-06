Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, εθνικό απολυτήριο για εισαγωγή στα ΑΕΙ» (video)

Θα απευθύνουμε πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το Εθνικό Απολυτήριο

Μήνυμα για τη αποφυγή της αισχροκέρδειας

Δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε στις τιμές λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν.

Οι πολίτες θέλουν να μας βλέπου να προσπαθούμε καθημερινά και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας.

Προτιμότερη μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μία λάθος κυβέρνηση

Ευρύτερες συναινέσεις για τέσσερις μεταρρυθμίσεις

Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 – Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις

Οι 4 μεταρρυθμίσεις:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.