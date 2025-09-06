Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδέν φόρος για νέους έως 25 ετών και μειώσεις για όλους, περισσότερο για οικογένειες με παιδιά, μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, εθνικό απολυτήριο για εισαγωγή στα ΑΕΙ» (video)

Οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Το μήνυμα της κυβέρνησης για την 89η ΔΕΘ είναι «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!»
Εθνικός διάλογος για την Παιδεία
Μήνυμα για τη αποφυγή της αισχροκέρδειας
Δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε στις τιμές λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν.
«Να ιδρώνουμε τη φανέλα»
Οι πολίτες θέλουν να μας βλέπου να προσπαθούμε καθημερινά και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας.
Προτιμότερη μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη, από μία λάθος κυβέρνηση
Ευρύτερες συναινέσεις για τέσσερις μεταρρυθμίσεις
Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030 – Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις
Οι 4 μεταρρυθμίσεις:
Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου
Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.
Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ
Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.
Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο
Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.
Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες
Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Συναίνεση για τις αλλαγές
Τα παιδιά να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με το Εθνικό Απολυτήριο
Εθνικό απολυτήριο
Πρόταση του πρωθυπουργού να καθιερωθεί και στην Ελλάδα
Πραγματικότητα τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ίδρυση των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων που θα ανοίξουν τις πόρτες τους αυτόν τον Σεπτέμβριο, τα δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη.
Μήνυμα με το βλέμμα στο rebranding Τσίπρα
«Ως εδώ με τα βαρίδια του χθες και όσους θέλουν να τα συντηρούν στο σήμερα» είπε ο πρωθυπουργός
Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παθογένειες, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί».
Τεκμήρια διαβίωσης
Μειώνονται κατά 30%
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης, με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία
Προσωπική διαφορά τέλος για τους συνταξιούχους
Πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές.
Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες
Νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.
Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.
Κίνητρα για την επιστροφή στην επαρχία – Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας
Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027
Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων
Η συνολική παρέμβαση στην αγορά ακινήτων
Χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ
Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων
Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων -το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία
Κίνητρα για να δηλώνονται τα πραγματικά ενοίκια
Θα εξετάσω περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων
Παρέμβαση στην αγορά ακινήτου
Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ
Γενναία τομή υπέρ των νέων
Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ -και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους
Το όφελος της πρωτοβουλίας για τους νέους
-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
Πρόβλεψη για τους Έλληνες του εξωτερικού
Καθιερώνουμε έναν ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή του 39% αντί για 44% για τις οικογένειες των Ελλήνων του εξωτερικού
Μέτρα και για τους νέους 25-30 ετών
Με μειωμένο συντελεστή 9% αντί για 22% θα φορολογούνται οι νέοι 25-30 ετών
Η πιο σημαντική παρέμβαση αφορά τους νέους
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά τα νέα παιδιά; Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών
Η Ώρα της Μεσαίας Τάξης και της Ελληνικής Οικογένειας
Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
• από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
• ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
• ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
Μείωση φορολογικών συντελεστών
Μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2% – Για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2% – Μηδενίζεται ο συντελεστής σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά
Η μεγαλύτερη και πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση
Αύξηση εισοδήματος για όλους
Κάθε μέτρο είναι κοστολογημένο
Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες – οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων.
Μήνυμα στην Τουρκία για την Κύπρο
«Εκτπώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Ούτε στη θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Δεν επιτρέπονται διπλωματικές ακροβασίες. Αν εξισώσουμε το θύτη με τον θύμα, τότε τι θα πούμε όταν κάποιοι μας ζητήσουν να αναγνωρίσουμε τετελεσμένα στην Κύπρο».
Πατάμε γκάζι για το 2027
«Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για την παράταξή μας και τη χώρα μια νέα τετραετία πιο επιτυχημένη και με λιγότερα λάθη».
Μέρισμα από την ανάπτυξη στους πολίτες
«Η ισχυρή ανάπτυξη φέρνει παραπάνω έσοδα όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες».
Όχι σε διπλωματικές ακροβασίες
Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τον θύτη με τον θύμα.
Μειώσαμε φόρους
Με τη συνετή μας οικονομική πολιτική μειώσαμε τους φόρους και περιορίσαμε τις δαπάνες
Στήριξη του εισοδήματος
Στόχος μας η στήριξη του εισοδήματος κάθε Έλληνα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
Ξεκίνησε η ομιλία του πρωθυπουργού
Με αναφορές στη νέα γενιά η εισαγωγή του Κυριάκου Μητσοτάκη