NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 27 Ιουνίου με 7 Ιουλίου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

27/06 – 7/07

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΚΤΕΪΛ ΑΠΟ ΤΟ W COSTA NAVARINO ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΒΥΞ

5 – 7 Ιουλίου

19.00 – μεσάνυχτα

To πρώτο W Cocktail Festival έρχεται από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου στη Navarino

Agora με signature cocktails από κορυφαίους mixologists.

Ανακαλύψτε μερικά από τα καλύτερα bars του κόσμου – The Clumsies, The Bar In

Front of The Bar, Barro Negro και 42, κάθε βράδυ από τις 20:00 έως τα

μεσάνυχτα.

Τα decks για την Παρασκευή 5 Ιουλίου αναλαμβάνει ο Μύρωνας Στρατής, το

Σάββατο 6 Ιουλίου η Shaya σε ένα μοναδικό live event και την Κυριακή 7 Ιουλίου

το festival κλείνει ο DJ Nick Devon, με άκρως καλοκαιρινή διάθεση για το απόλυτο

dance party.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά – Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου

και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη

και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με

θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της έκθεσης ημέρα 29/06 και ώρα 19:30 στη

Navarino Agora, για να μάθετε περισσότερα για την έκθεση και τους

καλλιτέχνες.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους

επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best

sellers.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛH – ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

30/06, 21:00

Ειδική εμφάνιση της πρωταγωνίστριας της τριλογίας ταινιών «Before» Julie Delpy.

Η γνωστή ηθοποιός θα παρουσιάσει την ταινία και θα μοιραστεί μαζί μας την

εμπειρία της, πριν από την προβολή.

Εννέα χρόνια μετά το Before Sunset, την πολυβραβευμένη συνέχεια

του Before Sunrise, ο σκηνοθέτης Richard Linklater συνεργάζεται ξανά με

τους Ethan Hawke και Julie Delpy για το Before Midnight, το οποίο γυρίστηκε στη

Μεσσηνία και την Costa Navarino. Οι χαρακτήρες των δύο

πρωταγωνιστών μεγαλώνουν μαζί τις δίδυμες κόρες τους. Ο Jesse προσπαθεί να

διατηρήσει μια σχέση με τον Hank, τον έφηβο γιο του από τον πρώτο του γάμο,

αλλά ο δεσμός τους είναι τεταμένος, παρόλο που ο Hank μόλις πέρασε το

καλοκαίρι με τον πατέρα και την θετή οικογένειά του. Εν τω μεταξύ,

η Celine πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση για την καριέρα της.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΟΒΙΟΙ

27/06, 21.00 & 28/06, 29/06, 22.45

«Οι Μηχανόβιοι» απεικονίζουν μία επαναστατική περίοδο στην Αμερική, όταν

ολόκληρη η κουλτούρα και οι άνθρωποι βίωναν αλλαγές. Μετά από μία τυχαία

συνάντηση σε ένα μπαρ, η πεισματάρα Κάθι (Τζόντι Κόμερ) έλκεται αναπόφευκτα

από τον Μπένι (Όστιν Μπάτλερ), το νεότερο μέλος μίας λέσχης μοτοσικλετιστών

στις κεντροδυτικές πολιτείες της Αμερικής, που ακούει στο όνομα Βάνδαλοι και

έχει ως αρχηγό τον Τζόνι (Τομ Χάρντι). Όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα,

η λέσχη μεταμορφώνεται από έναν τόπο συγκέντρωσης περιθωριακών τύπων σε

μία επικίνδυνη και βίαιη συμμορία του υποκόσμου, αναγκάζοντας τον Μπένι να

επιλέξει ανάμεσα στην Κάθι και την αφοσίωση του στη λέσχη.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΤΓΛ)

28/06-03/07 , 21.00

Οι φωνούλες μέσα στο κεφάλι της Ράιλι ξέρουν απέξω κι ανακατωτά το μυαλό που

κουβαλά—φέτος, όμως, το καλοκαίρι, τα πάντα αλλάζουν όταν η νέα ταινία

κινουμένων σχεδίων των Studios της Disney και της Pixar “Τα Μυαλά Που

Κουβαλάς 2” μας συστήνει ένα νέο Συναίσθημα: την Ανησυχία.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ

1-02/07, 21.00

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ιστορίες Καλοσύνης» με πρωταγωνιστές τη

βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone και τους υποψήφιους για Όσκαρ Willem Dafoe

και Jesse Plemons είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι, που ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς

επιλογές, φερέφωνο του αφεντικού του, ο οποίος προσπαθεί να ανακτήσει τον

έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του, η

οποία είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε και του φαίνεται να είναι ένας

εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν

συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα, ο οποίος προορίζεται να γίνει

πνευματικός ηγέτης.