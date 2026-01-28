Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης | Συνάντηση ΥΠΕΣ – Περιφερειών με τη συμμετοχή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού

Σε ουσιαστικό και θεσμικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών η συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τους Περιφερειάρχες της χώρας, υπό τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, με αντικείμενο τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση βασίστηκε στις επεξεργασμένες θέσεις και παρατηρήσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΝΠΕ και κατατέθηκαν επισήμως στο Υπουργείο.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ, Δημήτρης Πτωχός, κάνοντας λόγο για την ιδιαίτερη σημασία της κωδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι Περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες αρμοδιότητες και σύνθετες αναπτυξιακές και κοινωνικές προκλήσεις. Επισημάνθηκε ότι, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια λειτουργίας των Περιφερειών με τη σημερινή τους μορφή, δρομολογείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου Κώδικα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η ανάγκη ο νέος Κώδικας να αποτυπώνει με σαφήνεια το πεδίο ευθύνης των Περιφερειών και να συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους και το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε ότι η ενίσχυση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.