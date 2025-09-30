Ο ΑΟΠΚ Πατίστα ανακοίνωσε την Μαρία Κανελλοπούλου

Ένα ακόμη μεταγραφικό απόκτημα ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του ΑΟΠΚ Πατίστα που προσθέτει στη φαρέτρα του την φερέλπιδα ποδοσφαιρίστρια, Μαρία Κανελλοπούλου!
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος καλωσορίζει την νεαρή αθλήτρια ελπίζοντας σε μια παραγωγική συνεργασία.
“Η γυναικεία ομάδα του ΑΟΠΚ Πατίστα ενισχύεται με την προσθήκη της Μαρίας Κανελοπούλου, μιας ποδοσφαιρίστριας με ποιότητα, εμπειρία και σπουδαία πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που αγωνίζεται ως μέσοεπιθετικός. Η Μαρία έχει φορέσει τη φανέλα ιστορικών ομάδων όπως:
Φοίνικας Αγ. Σοφίας
Α.Ε.Κ. Αλίμου
Νέες Δραπετσώνας
Παναθηναϊκός
Πήγασος Θριασίου
Η παρουσία της αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή για τον σύλλογό μας. Η εμπειρία της από κορυφαία σωματεία, η τεχνική της κατάρτιση και η αγωνιστικότητά της αναμένεται να δώσουν νέα πνοή και δυναμική στη μεσοεπιθετική μας γραμμή, αποτελώντας οδηγό και σημείο αναφοράς για τις νεότερες αθλήτριες. Με τη Μαρία στην ομάδα, η φετινή μας πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές.
Καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πατίστα, Μαρία!