Ο κάλος και ο κακός πύραυλος…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όλοι οι  εισβολείς  έχουν  έναν  δήθεν  σκοπό για φερετζέ  ..!  Ο Χίτλερ  ήθελε  να εξαφανίσει   τους Εβραίους , τους κομμουνιστές και να εδραιώσει την αρεια φυλή ! Ο Τραμπ δήθεν θέλει   να ελευθερώσει τους Ιρανούς από τους μουλάδες  και τις καταπιέσεις που ασκούν στους πολίτες του  Ιράν  !  Φυσικά  πάντα θα υπάρχουν και οι χρήσιμοι ηλίθιοι η πληρωμένοι, που τα  πιστεύουν όλα αυτά ! Μαζί με μια δημοσιογραφία κατά παραγγελία , γιατι άπαντες νομίζουν ότι θα κερδίσουν  κάποιο λάφυρο από τους εισβολείς !  Και με  την εισβολή των Γερμανών το 1941  στην Ελλάδα  υπήρξαν  ένα  σωρό Έλληνες  που και τους υποστήριξαν και κέρδισαν από τη συνεργασία μαζί τους  και τη μαύρη αγορά  , με λάδια πετρέλαια  και κάθε λογής αρπάγματα ..Ο κάθε πόλεμος έχει  τους γυμνοσάλιαγκες  του , τους γλυφτες ,τους καταδότες   τους χειροκροτητές   , τους κολαούζους , που ακόμα και σήμερα  λένε  ότι πιο πολλούς σκότωσαν οι αριστεροί   και όχι οι Γερμανοί εισβολείς ! Και στην κατοχή όπως  και τώρα  κάποιοι που είχαν   γεμάτες δεξαμενές με  πετρέλαια  τα μοσχοπούλησαν πανάκριβα και κονόμησαν …

Κάποιοι άλλοι θα μας πούνε ότι δεν βρίσκουν λαχανικά κρέατα κλπ , και πρέπει να βγάλουμε το κομπόδεμα μας να αγοράσουμε  για να ζήσουμε ! Ο πόλεμος έχει  πολλούς κερδισμένους, χωρίς βέβαια να  υπολογίζω  εκείνους που πουλάνε όπλα , , βόμβες πυραύλους και αεροπλάνα… Εντωμεταξύ εσείς κάντε  οικονομία σε πλαστικές σακουλές και καλαμάκια για να έχουμε χώρο να σκάνε πύραυλοι   της «ελευθερίας» που καταστρέφουν πόλεις, ανθρώπους,  χώρες και τον πλανήτη …  Α, ρε ξεφτίλα Κολόμβε τι πήγες και ανακάλυψες …

 

