Ο κάλος και ο κακός πύραυλος…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όλοι οι εισβολείς έχουν έναν δήθεν σκοπό για φερετζέ ..! Ο Χίτλερ ήθελε να εξαφανίσει τους Εβραίους , τους κομμουνιστές και να εδραιώσει την αρεια φυλή ! Ο Τραμπ δήθεν θέλει να ελευθερώσει τους Ιρανούς από τους μουλάδες και τις καταπιέσεις που ασκούν στους πολίτες του Ιράν ! Φυσικά πάντα θα υπάρχουν και οι χρήσιμοι ηλίθιοι η πληρωμένοι, που τα πιστεύουν όλα αυτά ! Μαζί με μια δημοσιογραφία κατά παραγγελία , γιατι άπαντες νομίζουν ότι θα κερδίσουν κάποιο λάφυρο από τους εισβολείς ! Και με την εισβολή των Γερμανών το 1941 στην Ελλάδα υπήρξαν ένα σωρό Έλληνες που και τους υποστήριξαν και κέρδισαν από τη συνεργασία μαζί τους και τη μαύρη αγορά , με λάδια πετρέλαια και κάθε λογής αρπάγματα ..Ο κάθε πόλεμος έχει τους γυμνοσάλιαγκες του , τους γλυφτες ,τους καταδότες τους χειροκροτητές , τους κολαούζους , που ακόμα και σήμερα λένε ότι πιο πολλούς σκότωσαν οι αριστεροί και όχι οι Γερμανοί εισβολείς ! Και στην κατοχή όπως και τώρα κάποιοι που είχαν γεμάτες δεξαμενές με πετρέλαια τα μοσχοπούλησαν πανάκριβα και κονόμησαν …

Κάποιοι άλλοι θα μας πούνε ότι δεν βρίσκουν λαχανικά κρέατα κλπ , και πρέπει να βγάλουμε το κομπόδεμα μας να αγοράσουμε για να ζήσουμε ! Ο πόλεμος έχει πολλούς κερδισμένους, χωρίς βέβαια να υπολογίζω εκείνους που πουλάνε όπλα , , βόμβες πυραύλους και αεροπλάνα… Εντωμεταξύ εσείς κάντε οικονομία σε πλαστικές σακουλές και καλαμάκια για να έχουμε χώρο να σκάνε πύραυλοι της «ελευθερίας» που καταστρέφουν πόλεις, ανθρώπους, χώρες και τον πλανήτη … Α, ρε ξεφτίλα Κολόμβε τι πήγες και ανακάλυψες …