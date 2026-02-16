Οι φωτογραφίες του εγκλήματος

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όταν διαβάζεις για τις εκτελέσεις των Γερμανών στην κατοχή , αμέτρητες σε όλη την Ελλάδα , Στο Δίστομο τόσοι , στα Καλάβρυτα , στο Κομμένο , στο Χορτιάτη στα Γιαννιτσα στην Κανδανο ,στους Λιγκιαδες , το θεωρείς ένα κομμάτι της Ιστορίας, θλιβερό μεν αλλά ιστορία !

Όταν όμως έρχονται οι φωτογραφίες από την Καισαριανή να ζωντανέψουν το μαρτύριο 200 νέων ανθρώπων από τα βρωμερά τέρατα που πέρασαν από τη χώρα μας , όντως συγκλονίζεσαι πραγματικά ! Και τι δεν έκαναν αυτοί μαζί με τους συνεργάτες τους , δικούς μας ! Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που ίσως δεν γνωρίζει ο λαός μας , ήταν ότι πήγαν μέσα στα νοσοκομεία και πήραν ήρωες του πολέμου της Αλβανίας με κομμένα πόδια και χέρια και τους έστησαν στον τοίχο και τους εκτέλεσαν !

Στο Κομμενο της Άρτας και στους Λιγκιαδες στα Γιάννενα δεν αφήσαν ούτε τα μωρά στην κούνια τους ! Ειλικρινά ίσως δεν θα έπρεπε ουτε να έχουμε καμία σχέση με αυτήν τη χώρα που ούτε καν δικαίωσε τα αιτήματα μας για αποζημιώσεις .. Ποιες αποζημιώσεις ; Ουτε να τους βλέπουμε δεν θα έπρεπε , ουτε να τους βάζουμε στη χώρα μας ουτε να πλησιάζουμε στη δική τους , και δείτε ακόμα και τώρα αρχίζουν να φαντάζονται περασμένα μεγαλεία να πολεμήσουν δήθεν τη Ρωσία και να γίνουν ξανα ηγέτες της Ευρώπης, πράγμα που το έχουν καταφέρει εν μέρει οικονομικά ! Όχι κάποιες πληγές δεν κλείνουν με τίποτε και ποτέ !

Όσο κι αν γίναμε σκλάβοι των τραπεζών τους και τα πολυβόλα τους γίνανε τα δάνεια τους, και οι φυλακές τους έγιναν τα χρέη μας ! Οι φωτογραφίες της Καισαριανής θα δείχνουν πάντα την αλήθεια για το έγκλημα και το δολοφόνο με τη φωτογραφική μηχανή …