Οι φωτογραφίες του εγκλήματος

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Όταν διαβάζεις για τις  εκτελέσεις των  Γερμανών  στην κατοχή , αμέτρητες  σε  όλη την Ελλάδα  , Στο Δίστομο τόσοι , στα Καλάβρυτα ,  στο Κομμένο , στο Χορτιάτη στα  Γιαννιτσα στην  Κανδανο ,στους Λιγκιαδες , το θεωρείς ένα  κομμάτι  της Ιστορίας,  θλιβερό μεν αλλά ιστορία !

Όταν όμως έρχονται  οι φωτογραφίες  από  την Καισαριανή   να  ζωντανέψουν το μαρτύριο  200 νέων ανθρώπων  από τα βρωμερά τέρατα που πέρασαν   από τη χώρα μας  , όντως συγκλονίζεσαι  πραγματικά ! Και τι δεν έκαναν   αυτοί μαζί με τους συνεργάτες   τους , δικούς μας  ! Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα  που ίσως δεν γνωρίζει  ο λαός μας , ήταν  ότι πήγαν  μέσα στα νοσοκομεία και   πήραν ήρωες  του πολέμου της  Αλβανίας  με κομμένα  πόδια και  χέρια και τους έστησαν στον τοίχο και τους  εκτέλεσαν !

Στο Κομμενο της  Άρτας και στους Λιγκιαδες στα  Γιάννενα  δεν αφήσαν ούτε  τα μωρά στην κούνια  τους ! Ειλικρινά   ίσως δεν θα έπρεπε ουτε να έχουμε   καμία σχέση με αυτήν τη χώρα  που ούτε  καν δικαίωσε τα αιτήματα μας για αποζημιώσεις .. Ποιες αποζημιώσεις ; Ουτε να  τους βλέπουμε δεν θα έπρεπε , ουτε να τους βάζουμε στη χώρα μας   ουτε να πλησιάζουμε στη δική τους , και δείτε   ακόμα και τώρα  αρχίζουν να φαντάζονται  περασμένα μεγαλεία να πολεμήσουν δήθεν τη Ρωσία  και να γίνουν ξανα ηγέτες της Ευρώπης, πράγμα που το έχουν καταφέρει εν μέρει οικονομικά ! Όχι κάποιες πληγές δεν κλείνουν  με τίποτε και ποτέ  !

Όσο κι αν γίναμε σκλάβοι των τραπεζών τους  και τα πολυβόλα τους  γίνανε  τα δάνεια τους, και οι φυλακές τους  έγιναν  τα χρέη μας  !  Οι φωτογραφίες της  Καισαριανής θα δείχνουν πάντα την  αλήθεια για το  έγκλημα και  το  δολοφόνο με τη φωτογραφική μηχανή …

