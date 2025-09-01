Ο Μεσσηνιακός πιάνει δουλειά εν όψει Α2 – Χαμηλοί τόνοι, σκληρή δουλειά και θέληση για αποτελέσματα στο γήπεδο (pic’s)

Χαμηλοί τόνοι, σκληρή δουλειά και αποτελέσματα στο γήπεδο συνθέτουν τη φιλοδοξία της ομάδας του Μεσσηνιακού, η οποία τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα βόλεϊ της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.

Λακωνικοί αλλά ουσιαστικοί στις δηλώσεις τους, οι παράγοντες του σωματείου εξέφρασαν τη στήριξή τους στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ. Η ανοδική πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα αισθητή, με αποκορύφωμα την επιστροφή της στις εθνικές κατηγορίες. Κατέστη σαφές πως βασικός στόχος είναι η εδραίωσή της εκεί, παράλληλα με την προώθηση του αθλήματος.

Πρώτη Σεπτέμβρη και στο ιστορικό γήπεδο του Μεσσηνιακού «Στ. Παπαδόπουλος» παρουσία μελών της διοίκησης, υποστηρικτών του συλλόγου που φέτος ενισχύονται και από την ομάδα γονέων που θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια του συλλόγου, παρουσιάστηκε η ομάδα Βόλεϊ Γυναικών.

Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος, πρόεδρος του Μεσσηνιακού ΓΣ 1888 μεταξύ άλλων σημείωσε: «Αυτό το ξεκίνημα δεν είναι απλώς μια νέα αγωνιστική σελίδα, είναι απόδειξη ότι με κόπο, επιμονή και αγάπη για το άθλημα μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Το βόλεϊ είναι κάτι περισσότερο από τεχνική και πόντους, είναι συνεργασία, εμπιστοσύνη και αλληλο-στήριξη. Κάθε μπάλα που ανεβαίνει κάθε πόντος που κερδίζεται είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αυτό είναι η μεγαλύτερή δύναμή μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα όσα σημείωσε ο αντιπρόεδρος Σταύρος Χριστόπουλος «Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Να είσαστε υγιείς. Να χαίρεστε αυτό που κάνετε, να είσαστε οικογένεια. Μια ομάδα οικογένεια. Αν και αυτό -έτσι κι αλλιώς – νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια που το παρακολουθώ αυτό το έχουν καταφέρει οι κόουτς και όλοι οι υπόλοιποι, και ο Χρήστος ο Ζερίτης. Οικογένεια ήταν πάντα και είναι το βόλεϊ. Οπότε δεν σας φοβάμαι…»

Με λίγα λόγια αναφέρθηκε στις στοχεύσεις της νέας χρονιάς και η Γωγώ Σουρή, προπονήτρια, η οποία παραμένει στο «τιμόνι» της ομάδας για 15η χρονιά

«Ελπίζω να είμαστε υγιείς, να είναι μια καλή χρονιά για τον Μεσσηνιακό. Οι συνεργάτες μου και η ομάδα έτρεξε όσο μπορεί και έκανε ότι μπόρεσε για να είναι η ομάδα έτσι όπως είναι. Είμαι ευχαριστημένο με το ρόστερ της ομάδας και όπως θα ξεκινήσει η προετοιμασία και η χρονιά. Όλα τα υπόλοιπα θα φανούν στην πορεία και στο γήπεδο»

Στο πλευρό της, βοηθός προπονητής ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο Νίκος Ζεργιώτης στο πόστο του φροντιστή.

ΜΕΙΓΜΑ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Το ρόστερ αποτελείται από ένα μείγμα παλιών και νέων παικτριών, με κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη για το άθλημα και τη θέληση να αφήσουν το στίγμα τους στο γήπεδο, συνδυάζοντας εμπειρία και φρεσκάδα σε κάθε αγωνιστική στιγμή.

ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ

Γρίβα Αγγελική, Καρβούνη Χρυσούλα, Κόλλια Νίκη, Κοτσόκολου Μαριλένα, Κουτσουροπούλου Μιράντα, Μπαξιβανάκη Σοφιτίνα, Τσάτουμα Όλγα, Θεοδωροπούλου Μαρίσια, Νακούση Λυδία, Νίκα Λιάνα, Τσούμπανου Χρυσούλα

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ

Καραμούντζου Κωνσταντίνα, Ανδρεόλα Καλλιόπη, Παπακωνσταντίνου Έλενα και Σερελέα Σταυριάνα, Παπαδοπούλου Βασιλική

Με την ομάδα να πατάει το τάραφλεξ του δημοτικού σταδίου από αύριο, οι προπονήσει θα είναι καθημερινές, ενώ σιγά σιγά στην εξίσωση θα μπουν και τα φιλικά παιχνίδια που προς το παρών δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Σ. Τριάντου