ΠΑΕ Καλαμάτα: Αποχαιρετά Φρίμπονγκ και Κωνσταντινόπουλο

Τη λύση της συνεργασίας της με δυο ποδοσφαιριστές έκανε γνωστή σήμερα η ΠΑΕ Καλαμάτας. Ο λόγος για τους Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο και Χάγκαν Φρίμπονγκ τους οποίους η μεσσηνιακή ΠΑΕ αποχαιρετά και εύχεται καλή συνέχεια.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο.

Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!

Ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Χάγκαν Φρίμπονγκ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χάγκαν Φρίμπονγκ.

Χάγκαν, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!