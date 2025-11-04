Ο ουρανός της Πύλου γεμίζει ισχύ και τιμή – Επίδειξη F-4 Phantom για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο λιμάνι της Πύλου, αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-4 Phantom.

Η εκδήλωση αποτελεί τιμή προς το έργο και την προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Πύλου.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς την Ηγεσία και τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και την τιμή που αποδίδουν στην περιοχή μας, συμβάλλοντας στη διάδοση των αξιών του καθήκοντος, της ανδρείας και της προσφοράς προς την πατρίδα.

Καλούμε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν και να απολαύσουν το εντυπωσιακό αυτό γεγονός, που γεμίζει περηφάνια τους ουρανούς της Πύλου και τις καρδιές όλων μας.