Ο Skitsofrenis επί τω έργω

Γράφει ο Επίτροπος

Ο Skitsofrenis έχει πιάσει και σήμερα από νωρίς… δουλειά, ομορφαίνοντας την πόλη της Καλαμάτας και ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σπουδαίο έργο στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Ο Κώστας Λούζης ένα δικό μας παιδί έχει καταφέρει με τις καλλιτεχνικές του επιδόσεις και αποδόσεις να γίνει ιδιαίτερα γνωστός σε Ελλάδα και εξωτερικό, φιλοτεχνώντας υπέροχες τοιχογραφίες οι οποίες μιλούν κατευθείαν στο συναίσθημα.

Κοιτάζοντάς τον να ζωγραφίζει μια ακόμη ξεχωριστή δημιουργία με τόση επιμέλεια, μου ήρθε στο μυαλό το απλό ερώτημα. Άραγε γιατί δεν προτιμήθηκε ο Skitsofrenis στην απόδοση του έργου που είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας και γίνεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, αλλά προτιμήθηκε άλλος καλλιτέχνης από την Πάτρα; Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε καν τον φωνάξανε…

Εδώ είναι που ταιριάζει το… κανείς δεν αγιάζει κανείς στον τόπο του.