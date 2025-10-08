«Όχι» από το Δ Σ Καλαμάτας στη μετατροπή του σιδηρόδρομου σε ποδηλατοδρόμο (video)

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και στη Μεσσηνία οι σχεδιασμοί για τη μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» σε ποδηλατική διαδρομή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ψήφισμά του, λέει «όχι» στο σχέδιο και ζητά την επιστροφή του τρένου στη Μεσσηνία.

Το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου