«Όχι» από το Δ Σ Καλαμάτας στη μετατροπή του σιδηρόδρομου σε ποδηλατοδρόμο (video)

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και στη Μεσσηνία οι σχεδιασμοί για τη μετατροπή του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» σε ποδηλατική διαδρομή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με ψήφισμά του, λέει «όχι» στο σχέδιο και ζητά την επιστροφή του τρένου στη Μεσσηνία.
Το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας:
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την εκπόνηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ψηφίζει
Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.
Το Δ.Σ. Καλαμάτας, επίσης, ενώνει τη φωνή του με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο».