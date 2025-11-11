Οι 5 προτάσεις του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και η στρατηγική συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα της αγροδιατροφής (video)

Στους άξονες ύδατα, ενέργεια, ψηφιακή μετάβαση, ανάδειξη ΠΟΠ προϊόντων και στήριξη του πρωτογενούς τομέα βασίζεται το υπόμνημα που κατέθεσε ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. στην πρόσφατη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Μετά το πέρας της συνάντησης, εκφράστηκε κοινή βούληση για στρατηγική συνεργασία στον τομέα της αγροδιατροφής, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό δράσεων και παρεμβάσεων.

Ο Γιώργος Κατσούλης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, σημείωσε πως «Η απόφασή μας είναι να ξεκινήσουμε τις βασικές συνομιλίες, γιατί πιστεύουμε ότι οι Περιφέρειες είναι ένας τεράστιος μοχλός (…) για να δρομολογήσουμε πράγματα στον πρωτογενή τομέα», τονίζοντας ότι «Πρέπει να δουλέψουμε από κοινού με την Περιφέρεια, για να μπορέσουν να προκύψουν πολλές σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα δεδομένα». Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, ο πρωτογενής τομέας συνδέεται άρρηκτα με την οικονομία και δη τον τουρισμό. «Η Πελοπόννησος είναι ένας κοιμώμενος και σιγά σιγά αναπτυσσόμενος γίγαντας», είπε, τονίζοντας πως «Δεν μπορούμε να προτείνουμε άλλων χωρών γαστρονομίες και πρωινά στους διαμένοντες στην Πελοπόννησο, με τόσα προϊόντα που έχουμε στο καλάθι της Πελοποννήσου».

ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ωστόσο σε αναβρασμό, με κινητοποιήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας και με κοινά προβλήματα. Όπως είπε ο Γιώργος Κατσούλης: «Πρέπει να γίνουν κάποια πολύ σημαντικά και δεδομένα βήματα. Επειδή πήραμε μια συγκεκριμένη απάντηση, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις οφειλές στα υπόλοιπα των περσινών επιδοτήσεων, αλλά και με τη μη προκαταβολή των επιδοτήσεων του 2025. Όλα αυτά, σε ένα κυβερνητικό αφήγημα, είχαν συνδεθεί με την ολοκλήρωση ενός action plan. Το action plan τελείωσε, όμως ο Επίτροπος, λίγες μέρες πριν που βρέθηκε στη χώρα, είπε ότι δεν σχετίζεται το ένα με το άλλο». Αυτό, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για το πώς “θα πορευθούμε”. «Ένα πρώτο βήμα είναι να οδηγηθούμε σωστά και να πάρουν τα χρήματα από τις επιδοτήσεις οι αγρότες, οι οποίοι εδώ και καιρό περιμένουν (…) Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις του Επιτρόπου έδωσαν το δικαίωμα να μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι θέμα βούλησης – και επειδή βρισκόμαστε σε μια μετάβαση της υπηρεσίας στην ΑΑΔΕ – όταν έχεις οφειλές μπροστά σου πρέπει να προβείς και να τις τακτοποιήσεις(…).” για να προβεί στο εξής σχόλιο «Μη ολοκληρώνοντας την καταβολή του 2024 της εξόφλησης και την προκαταβολή του 2025 και με τη ζημία που έχει γίνει κυρίως στην κτηνοτροφία αλλά και όπου έχουμε ζημίες όπως εχθές στα όρια της κορινθίας με την Αργολίδα με την φοβερή χαλαζόπτωση η οποία κατέστρεψε τα πάντα τουλάχιστον ας μπούμε σε ένα καθεστώς προκαταβολής για τις ζημίες που έχουν γίνει και να πάμε στην εξόφληση όταν πια όλα ολοκληρωθούν. Δεν μπορούν να περιμένουν σε όλα τα πράγματα οι αγρότες να πάρουν την επιδότηση, να πάρουν την αποζημίωση δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να λειτουργούμε πια.».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Στο ερώτημα εάν υπάρχει κίνδυνος για τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων, ο κ. Κατσούλης σημείωσε ότι υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στην ΚΑΠ σε επίπεδο Ε.Ε.. « Η Κοινή Αγροτική Πολιτική όπως την γνωρίζουμε κινδυνεύει (…) κινδυνεύει να μείνει ως βασική πολιτική και δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε λοιπόν σε υποβίβαση πολιτικού χαρακτήρα αλλά και χρηματικού ορίου. Έχουμε διαφοροποιήσεις. Πολύ λοιπόν φοβάμαι ότι πάμε σε μια βίαιη μετάβαση που έχει να κάνει σχέση με τα επενδυτικά κονδύλια με τις άμεσες ενισχύσεις μέσα και τις έμμεσες στον πρωτογενή τομέα, το οποίο μπαίνει σε επίπεδο επιχειρήσεων όπως είναι το ΕΣΠΑ και μια τέτοιου επιπέδου σειρά για να μπορέσεις να ξεδιπλώσεις τις δράσεις και να συμμετάσχεις που νομίζω ότι θα λειτουργήσει απαγορευτικά στο σύνολο των υποχρεώσεων που έχουν προσδεθεί στους αγρότες της χώρας μας να προσθέσουμε και άλλες τεχνοκρατικές δυσκολίες. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλά τα μηνύματα και πρέπει σαν χώρα να μπούμε σε αυτό το κομμάτι των χωρών και να προτείνουμε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν πρέπει να αλλάξει». Στο σημείο αυτό ο κ. Κατσούλης στάθηκε στην αναγκαιότητα ο πρωτογενής τομέας να προφυλαχθεί, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση «…η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η χώρα μας που είναι ένα σοβαρό υπόδειγμα προβλήματος μέσα στην Ένωση δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρούς ελέγχους στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Φανταστείτε τι θα γίνει αν καταπέσει κι άλλο τον ενδιαφέρον μέσα στον πρωτογενή τομέα. Θα τον απαξιώσουμε πλήρως.»

ΜΙΚΡΗ Η ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Μικρό «καλάθι» σε ό,τι αφορά τη φετινή ελαιοπαραγωγή “κρατά” ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε., αφού, παρά την «καλή μεταστροφή του κλίματος» με τις βροχοπτώσεις, όπως είπε, «έχουμε μικρότερη παραγωγή», και συνέχισε: «…παρατηρούμε εντόνως από τις πληροφορίες που έχουμε ότι ένα γεγονός πρώτο είναι αυτό που είπατε. Έχουμε μικρότερη παραγωγή από αυτή που αναμέναμε. Ένα δεύτερο γεγονός είναι ότι έχουμε ζητήματα σχετικής μέχρι τώρα μικρής αλλά από ό,τι φαίνεται και κλιμακούμενης υποβάθμισης. Υπάρχουν μερικές περιοχές που έχουν ήδη δείξει τα συμπτώματα από τις πληγές δάκο, γλοιοσπόριο και υπόλοιπες περιοχές που μπορεί να μην έχουν αυτό αλλά τα λάδια χαρακτηρίζονται ως κάπως βαριά μια και πλέον έχουμε αλλάξει την παραδοσιακή μέθοδο με τους οξύτητες. Ήδη όμως και αυτές είναι επηρεασμένες. Έχουμε πτώση, λοιπόν, από τις πρώτες εβδομάδες.».

Αναφέρθηκε επίσης στις ζημιές που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με συμπτώματα από δάκο και άλλες ασθένειες. Όπως σημείωσε, «βρισκόμαστε περίπου στα 4,40 – 4,50 το κιλό για τα έξτρα παρθένα», ενώ, για πολλοστή φορά, τόνισε το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακόμα και να ήθελε κάποιος να ξεκινήσει νωρίτερα, δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω έλλειψης εργατών».