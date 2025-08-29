Οι 6 δουλειές που δεν θέλουν πτυχίο και πληρώνουν εξαψήφιoυς μισθούς ετησίως

Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που για να βρεις μια δουλειά, χρειαζόσουν πτυχίο τετραετούς φοίτησης. Όχι απαραίτητα σχετικό με την εργασία που έβρισκες, αλλά χρειαζόταν ένα δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πλέον, αυτό δεν είναι απαραίτητο καν στις ΗΠΑ, όπου επί δεκαετίες οι άνθρωποι χρεώνονταν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, για να πάρουν πτυχίο, αφού ήταν βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για να βρουν δουλειά που πλήρωνε καλά.

Έρευνα που δημοσίευσαν οι ερευνητές της Lending Tree, (βλ. εταιρεία που δίνει δάνεια) και βασίστηκε σε στοιχεία της American Community Survey -ετήσια έκθεση πηγή του Census Bureau των ΗΠΑ, δηλαδή της πρωταρχικής πηγής πληροφοριών για τις αλλαγές στον πληθυσμό, το στεγαστικό και το εργατικό δυναμικό της χώρας-, έδειξε πως το 2023 σχεδόν 6.000.000 εργαζόμενοι στις ΗΠΑ, πλήρους απασχόλησης είχαν ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 100.000 δολαρίων.

