Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο – Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία

Μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογικές εξελίξεις καταγράφονται σήμερα στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, όπου οι στρατοί αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής – από αυτόνομα οπλικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη μέχρι εξελιγμένες μορφές κυβερνοπολέμου. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι χώρες καταφέρει να συμβαδίσουν με αυτή την ταχύτατη πρόοδο.

Ενώ οι ΗΠΑ και η Ρωσία εξακολουθούν να διαθέτουν ορισμένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα, άλλες χώρες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, είτε λόγω περιορισμένων πόρων είτε λόγω μικρού μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών τους. Υπερπληθείς χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία διαθέτουν ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, ενώ άλλες –όπως η Ισλανδία και η Κόστα Ρίκα– έχουν επιλέξει να μην διατηρούν καθόλου στρατό, προτάσσοντας φιλειρηνική στρατηγική.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 30, όπως και πέρυσι. Παρότι η κατάταξη δεν αποτυπώνει την πρόοδο, η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδηκότερα η χώρα μας έχει στο οπλοστάσιό της τα υπερσύγχρονα μαχητικά Rafale, και τα ανβαθμισμένα F-16 σε επίπεδο Viper, ενώ αναμένεται η ένταξη των νέων φρεγατών Belharra.

